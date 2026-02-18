債権を買い取るサービスを提供する男性に、偽造した債権を買い取らせて現金9200万円をだまし取ったとして、自営業の男が逮捕されました。【映像】連行される近藤容疑者の様子コンピューターシステムの企画販売などをする近藤正浩容疑者（60）は、去年、60代の男性に偽造した取引先との売掛債権を買い取らせ、現金9200万円をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、近藤容疑者は過去に取引をしていた会社との