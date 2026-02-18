「スプリング ガーデン＆バニー アフタヌーンティー」都会の喧騒にそびえ立つダイナミックなラグジュアリーホテル、グランド ハイアット 東京は、オールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」において、春の訪れを祝う「スプリング ガーデン＆バニー アフタヌーンティー」を、4月1日から5月31日の期間に提供する。「スプリング ガーデン＆バニー アフタヌーンティー」は、春から初夏にかけて新緑がきらめく庭園で遊ぶうさぎたちの