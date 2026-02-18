1月20日に阿蘇市の中岳第一火口で遊覧ヘリが大破した事故で、消防は18日「火口内のドローン調査などで、墜落したヘリの周辺に3人の姿を発見した。生存の可能性は極めて低い」と発表しました。 今後、隊員を火口内に降ろしての救助活動は行わず、重機での引き上げを検討する方針も示されました。