グラビアアイドルで俳優の田中美久が、18日発売の『週刊少年マガジン』12号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。【表紙カット】ふわふわボディを惜しげもなく披露した田中美久“令和最強グラビアクイーン”の異名をもち、グラビア以外での活躍も目覚ましい田中。『マガジン』では、ドキドキしてしまうのかわいらしさをぎゅっと詰め込んだ、キュートさ乱れ打ちのグラビアを披露している。同号の巻頭カラー漫画は『