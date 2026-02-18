17日、セブン−イレブン・ジャパンが2月22日の「猫の日」に合わせて猫をモチーフにした新商品の発表会を行い、大の猫好きという俳優の桜井日奈子（28）が「猫の日応援隊長」として登場した。【映像】桜井日奈子、“ねこ店長のポセイドンくん”にメロメロ発表会では桜井の助っ人として“ねこ店長のポセイドンくん”が登場し、愛くるしい制服姿に桜井もメロメロの様子だった。桜井は小学校6年生のころから実家で猫を2匹飼って