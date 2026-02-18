ガソリンスタンドでの給油経済産業省が18日発表した16日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より1円20銭高い156円70銭だった。値上がりは2週ぶり。原油相場の上昇と円安の影響を受けた。都道府県別の店頭価格は上昇が41都道府県、横ばいが2県、下落は4府県だった。最高値は山形県の166円20銭で、鹿児島県の165円70銭、鳥取県の164円90銭が続いた。最安値は愛知県の150円30銭だった。軽油