アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）が18日、都内で「ONE Championship日本オリジナル新シリーズ発表記者会見」を実施。日本オリジナル新シリーズ「ONESAMURAI（ワン・サムライ）」の始動を発表した。会見には次戦が引退試合となる、K-1元3階級制覇王者の武尊（34＝team VASILEUS）が出席した。「ONESAMURAI」は、ONEが日本を主戦場に展開する日本人ファイターを軸にした最高峰のシリーズ。日本の格