SixTONESジェシー（29）が17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜午後8時）に出演。スタッフがメンバーに仕掛けたクレームを話した。今回はさまざまなジャンルのミュージシャンが集まり、私生活などについて語った。「仕事中にやらかした大失敗」について、ジェシーはライブでのMCに触れ「SixTONESはしゃべるのが好きなので、MCがどんどん長くなるというか」と話した。「50分とか。1時間いかないけど、そのくらいし