衆議院本会議で、第105代の内閣総理大臣に高市早苗氏が指名されました。18日午後1時からの本会議では、議長と副議長の選出などが行われた後、首相指名選挙が行われました。2025年10月には無所属議員の賛同も取り付けて過半数を得た高市氏ですが、自民党の議席が大幅に増えたことに伴い、今回は前回を100票以上上回る票を得ました。参議院でも首相に指名される見通しです。また、正午過ぎに開かれた自民党の両院議員総会では、衆議