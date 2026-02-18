ジェーシービーは、JCBザ・クラスおよびプラチナ会員向けサービス「MyJCBアプリのデジタルコンシェルジュ」に、NFCタグを活用した新たな認証機能を追加した。NFCタグを活用した認証サービスを導入(イメージ)同機能により、松屋銀座のJCBラウンジ「THE GINZA LOUNGE」を利用の際、受付でスマートフォンをNFCタグにかざすだけで、会員証画面が自動的に起動し、スムーズな認証体験ができる。利用対象は、ザ・クラス会員と年間500万円