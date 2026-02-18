みなさん、来年の「国民の祝日」が毎年2月に決定するってご存知でしょうか? 2026年が始まったばかりなのに早くない? とも思いますが、よくよく考えてみると、新年度のさまざまな行事や予定を確定するには、2月に決まっていないと困るんですよね。では、なぜ2月なのか。実は、天文学が関係しているのだとか。2027年の「国民の祝日」はいつ📅?. 毎年2月に、翌年の祝日が確定することをご存じですか?. 今年も国立天文台から来