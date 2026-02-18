フジテレビでミラノ・コルティナ五輪のモーグル競技を解説するフジテレビ社員にネットは二度見した。「名前言われるまで気付かなかった」「久しぶりに見たけど、全然分からへんかったわ」「え？これ里谷多英さん？？」と驚く声が続出。フリースタイルスキー女子モーグルで１９９８年長野五輪金メダルの里谷多英さん（４９）だ。１９９９年にフジテレビに入社した里谷さんは現在、イベント事業局イベント販売企画部で副部長を