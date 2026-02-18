■MLBドジャースキャンプ（日本時間18日、米・アリゾナ州グレンデール）【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦5日目を迎えたドジャースのキャンプは、この日、野手がキャンプイン。侍ジャパンへの合流を控える大谷翔平（31）と山本由伸（27）は、ライブBPに登板した。今キャンプ初のライブBP登板となった大谷は、フリードマン編成本部長、ロバーツ監督、佐々木朗希（24）ら