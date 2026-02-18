お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（49）が17日、自身のインスタグラムを更新。受験に合格したムスコへの合格祝いを披露し、「それめちゃくちゃ高いヤーツwww」「大きさが伊達じゃない!!」「センスが良すぎる」「最高のお父さんしてますね」などと反響を呼んでいる。【写真】「それめちゃくちゃ高いヤーツwww」「大きさが伊達じゃない!!」ダイアン津田が息子に送った合格祝い津田は「息子が合格祝いで欲しがってたガンプラが届