3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿は18日、第2クール2日目を迎え、午後からは今合宿初の実戦形式の打撃練習「ライブBP」を行った。井端弘和監督（50）が今後に向けての課題を口にした。この日のライブBPはピッチコムを使用し、ピッチクロックも運用された。投手は無走者の場合は15秒以内、走者がいる場面は18秒以内に投球動作に入らなければならず、違反すれば1ボールが加え