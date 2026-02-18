テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」が１７日に放送され、タレントの伊集院光、テレビプロデューサー・佐久間宣行氏とが出演した。この日のゲストは、タレント・薬丸裕英。同局の情報番組「なないろ日和！」でＭＣを務め、さらに同局「出没！アド街ック天国」でもレギュラー出演する薬丸は「これだけ出させていただいてるのに誰も『ミスターテレ東』って言ってくれない…」と不満をこぼして笑わせた。