7年目の進化！スズキは2025年10月15日、軽四輪駆動車「ジムニー」の一部改良モデルを発表しました。今回の改良では、安全性能の大幅な向上が図られています。販売店では、この変更に対してどのような反響が寄せられているのでしょうか。ジムニーシリーズは1970年に初代モデルが登場。軽自動車としては異例の本格4WDを備え、山道や雪道でも頼れる存在として、多くのユーザーに支持されてきました。【画像】超カッコいい！ これ