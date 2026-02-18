私はハヅキ。夫のユウスケと、小2息子のキョウタ、そして保育園に通う4歳娘のミアと4人で暮らしています。私の姉ヤヨイは都会でバリバリ働くキャリアウーマンで、「独身を貫く」と宣言しているタイプ。そのためか私の子どもたちをとても可愛がってくれていて、節目やイベントともなると必ずお祝いやプレゼントを贈ってくれます。一方でユウスケの親族は、あまりわが家に興味がないみたいです。義兄はおろか、義両親でさえもお祝い