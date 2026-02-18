福岡県警嘉麻署は18日、嘉麻市山野の路上で17日午後4時ごろ、女子児童が徒歩で通行中、黒色の自転車を運転する女から「かわいいね」「お菓子いる？」などと声をかけられる事案があったとして、防犯メールで注意喚起した。女は30〜40歳くらい、黒髪ショートカット、黒ジャンパー着用。