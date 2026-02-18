ロシアとウクライナの戦争終結に向け、アメリカを交えた3カ国による協議が始まりました。【映像】スイスでの3カ国協議の様子今年3度目となる3カ国協議は17日、スイスのジュネーブで始まりました。協議に先立ちロシア大統領府のペスコフ報道官は「領土問題を含むより幅広い問題を議論する」と述べていて、依然として意見の隔たりが大きい領土問題が主な焦点となっています。協議は18日も行われる予定で、タス通信によりますと