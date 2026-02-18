アメリカとイランの高官級による協議が行われ、イランのアラグチ外相は交渉の指針となる原則に合意したことを明らかにしました。【映像】スイスでの間接協議の様子スイスのジュネーブで17日までに実施された間接協議には、アメリカからは、ウィトコフ中東担当特使とトランプ大統領の娘婿クシュナー氏が、イランからアラグチ外相が、参加しました。アラグチ外相は終了後に、イランメディアの取材に応じ「良好な進展があり道筋