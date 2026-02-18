交際していた当時18歳の女性を殺害し、山梨県の山林に遺棄した罪などに問われている男が、初公判で殺人について無罪を主張しました。【映像】連行される容疑者の様子渥美遼馬被告（33）は2023年に野本結梨香さん（当時18）を刃物のようなもので突き刺すなどして殺害し、山梨県の山林に遺体を遺棄した罪などに問われています。きょうの初公判で渥美被告は死体遺棄の罪などは起訴内容を認めた一方で、殺人については「刺してい