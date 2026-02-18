テレビ朝日系「バラバラマンスリー」枠で放送中の新感覚街ブラ大喜利番組『堂前×川北がゆく！大喜利道中膝栗毛』が、18日深夜に第3回を迎える。堂前透（ロングコートダディ）と川北茂澄（真空ジェシカ）の初タッグにして冠番組となる同番組は、「街を歩けば即大喜利」という無法地帯。都電荒川線を貸し切って向かった次なる街は、荒川区・町屋。今回はここから、番組史上もっともスリリングな（？）展開が幕を開ける。【写真】