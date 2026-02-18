茨城県つくば市の橋の上で、トラックや軽自動車など合わせて4台が絡む事故があり5人が重軽傷を負いました。【映像】ひっくり返った車も（現場の様子）午前10時ごろ、つくば市森の里を流れる谷田川の橋の上で「車4台の交通事故」と橋を渡っていた人から119番通報がありました。警察と消防によりますと、トラックと乗用車、軽自動車2台が絡む事故がありました。この事故で軽自動車の71歳の女性が重傷、別の軽自動車と乗用車に