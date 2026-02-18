衆院の首相指名選挙は投票総数464票で、高市早苗氏が354票、小川淳也氏が50票、玉木雄一郎氏が28票、神谷宗幣氏が15票、安野貴博氏が11票、田村智子氏が4票、河村たかし氏が1票、奥田芙美代氏が1票だった。