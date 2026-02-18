国際通貨基金（ＩＭＦ）は１８日、日本の経済審査に関する声明を公表した。消費税について「政府当局は減税を避けるべきだ」としつつ、与党が検討している食料品の消費税を２年間ゼロにする案は「財政コストの抑制に資する」と評した。審査を担当したラフル・アナンド氏は１８日午前の記者会見で、「消費税は歳入にとって極めて重要。生活苦にあえでいるところに、ターゲットを絞って一時的な支援をするべきだ」と述べた。声明