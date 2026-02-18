【モデルプレス＝2026/02/18】3⽉14⽇に国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館にて開催される『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、『TGC2026 S/S』）。このたび、TGCが発信する2026年春夏の「トレンドキーワード」が決定した。【写真】「TGC2026 S/S」今季のトレンドコーデは？◆TGC、今季のトレンドワード決定“OUR CANVAS”が開催テーマの今季は「スタパ（スタイリン