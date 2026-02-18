【モデルプレス＝2026/02/18】EXILE TAKAHIROが2月17日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（よる8時）に出演。自身の名付けの際にあったもう1つの候補を明かした。【写真】41歳EXILEボーカルを怒った美人女優妻◆TAKAHIRO、自身の名前の最終候補明かすこの日の番組には、一流のミュージシャンが集結し、“音楽バカ”であるゲストたちの驚きの私生活についてスタジオトークを展開。トークテーマ「つい出てしまう職業病」では、