◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１７日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング男子１次リーグに登場したノルウェーチームの、ど派手パンツが復活し、話題を呼んでいる。スウェーデン戦でチームが着用したのは、国旗に使われている赤、青を用いたダイヤ柄。１６年前の２０１０年バンクーバー五輪に出場し、２２年にがんのため５０歳で死去したトマス・ウルスルさん率いるチームが着用し、人気を集めた派手柄