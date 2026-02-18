米Warner Bros. Discovery(WBD)は現地時間2月17日、同社に対し株式公開買い付けを仕掛けているParamount Skydance Corporationと買収条件について再交渉すると発表した。交渉期間は2月23日までの7日間。 WBDを巡っては、米Netflixが同社のスタジオ事業などを720億ドルで買収することで合意したものの、その後、Paramountが会社全体を買収するべく、株式公開買い付けを行なうと発表。その後は2社が買収条件を引き上げるなど、争