第４９回日本アカデミー賞（３月１３日授賞式）の新人俳優賞に選ばれた７人の撮り下ろしビジュアルを東京・渋谷のＭＩＹＡＳＨＩＴＡＰＡＲＫに掲出する「ＮＥＷＣＩＮＥＭＡＦＡＣＥ２０２６」が今月２７日〜３月１８日に開催される。新人俳優賞に選ばれたのは松谷鷹也、見上愛、白山乃愛、坂東龍汰、中島瑠菜、森田望智、河内大和の７人。２０２５年の映画界に現れた、新人俳優賞受賞者たちが一堂に会し、多様な価値