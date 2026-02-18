お笑いコンビ・ママタルトが、17日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：20）に出演。大鶴肥満が、父との絶縁状態を激白した。【予告動画】ママタルト大鶴肥満、父との絶縁を激白→番組で直接対面「M-1グランプリ2025」のファイナリストによるロケ頂上決戦「街ブラ-1グランプリ2026」を開催。ママタルトは肥満の地元に訪れることになったが、肥満は「地元、5〜6年ぶりに帰ってきたけど、家族には会いたくないなっていう気持ちが