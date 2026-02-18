7月26日に神奈川・横浜BUNTAIにて音楽イベント『YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026』が開催されることが決定した。これまで数々の熱演を生み出してきた同イベントが、2026年に迎えるのは結成25周年のORANGE RANGE。『ベストヒット・チャンプルー』と題し、誰もが知る代表曲とともに、令和の音楽シーンで再評価が高まるORANGE RANGEの“今”を詰め込んだステージとなる。【動画】ORANGE RANGEの黒歴史？ 「イケナイ太陽」“お蔵入り”Ver