18日午後、衆議院本会議で総理大臣の指名選挙が行われ、自民党の高市総裁が354票、中道改革連合の小川代表が50票でこれに続きました。参議院本会議では最初の投票で誰も過半数に達せず、高市氏と小川氏の決選投票となりましたが、高市総裁が多数を得て第105代内閣総理大臣に選出されました。18日夕方には第2次高市内閣が発足する運びです。来年度予算案の審議などを速やかに進めたい高市総理は閣僚全員を再任する方針で、夜には記