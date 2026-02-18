三陸アーカイブ減災センターで保管されている写真＝2023年3月、岩手県陸前高田市東日本大震災の被災地で写真やランドセルといった「思い出の品」の返却事業を担う岩手県陸前高田市の三陸アーカイブ減災センターが、民間企業と連携した事業継続を模索している。国の補助金は2025年度で終了するが、秋山真理代表理事は「今も必要とする人は多い」と意義を強調する。センターは2月初旬、東京都港区でワークショップを開いた。NEC