バーガー・ワンが展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、25日から期間限定で『大葉タルタルたまてりバーガー』を含む新商品4品を販売する。【写真】定番の『たまてりバーガー』同店は、徐々に春の気配を感じるこの時期定番の「たまてりフェア」を今年も開催。『大葉タルタルたまてりバーガー』は、ビーフ100%のジューシーなパティに、店内で焼いたぷるぷる食感のたまごを合わせ、細かく刻んだ大葉をタルタルソースに