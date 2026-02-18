米大リーグ選手会のトニー・クラーク専務理事＝2022年3月（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグ選手会は17日、トニー・クラーク専務理事が辞任したと発表した。財務などを巡り当局の捜査を受ける過程で義理の妹との不適切な関係が発覚したと報じられていた。現行の労使協定が今年12月に失効するため、選手会は新協定の労使交渉を控えている。53歳のクラーク氏はタイガースなどでプレーして通算251本塁打を放ち、2013年に