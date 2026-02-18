俳優の市原隼人（39）が18日、自身のインスタグラムを更新。散歩中のオフショットを披露した。市原は「小さな子供の手を引いて歩く親子を見ると涙がでそうになる」と書き出し、熱い思いを投稿。「愛情や優しさをもって色々な壁を乗り越えているのかな、なんて想像してみながら、ふと、誰かを笑い者にしたり、誰かを傷つけるエンターテイメントには背を向けていたいと思った」と伝えた。そして「人道的でありたい。時に狂気、