「侍ジャパン強化合宿」（１８日、宮崎）今回の強化合宿で初めて実戦形式のライブＢＰが行われ、日本ハムの北山亘基投手がダルビッシュ直伝カーブに手応えを口にした。何球か投じた中で小園を併殺打に打ち取った１球もあり「ちょっと横曲がりしてスラーブぽい軌道もあったんですけど、縦に行ったのもありました。良い傾向というか、流れ的にはいい方向へ進んでいるんじゃないかと思います」と明かした北山。小園には直球で押