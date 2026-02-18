「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが、パーソナリティーを務める17日深夜放送のニッポン放送「あののオールナイトニッポン0」（火曜深夜3時）に出演。番組終了発表の反響に驚いた。あのは、前週11日の放送内で「−オールナイトニッポン0」が3月末で終了することを発表。「思ったより反響がすごくて。そんな反響があるとは正直、なめてました。思ってなくて。起きたら、すごいいろんなニュース記事だったり騒いでくれていて」