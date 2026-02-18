2月18日（現地時間17日、日付は以下同）。ミネソタ・ティンバーウルブズは、マイク・コンリーと契約を結んだことを発表した。 NBAキャリア19年目のコンリーは、185センチ79キロのポイントガード。38歳の大ベテランは、ウルブズ在籍4年目の今シーズンに44試合へ出場し、平均18.5分4.4得点1.8リバウンド2.9アシストを残し、ローテーションの一角を務めてきた。 ところが、今