大阪チタニウムテクノロジーズが大幅高で４日ぶりに反発している。午前１１時３０分ごろに関東財務局に提出された大量保有報告書で、英ロンドンに本拠を置く資産運用会社マラソン・アセット・マネジメントの株式保有割合が７．２２％と新たに５％を上回ったことが判明。これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「長期投資（投資一任契約に基づく顧客の資産運用のため）」としており、報告義務発生日は２月