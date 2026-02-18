午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２３６、値下がり銘柄数は３１０、変わらずは４６銘柄だった。業種別では３３業種中３０業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、保険、その他金融、医薬品、ガラス・土石、鉄鋼など。値下がりは情報・通信、水産・農林、精密機器。 出所：MINKABU PRESS