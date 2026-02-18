消防によりますと、きょう（18日）午後2時10分ごろ、岡山県倉敷市真備町川辺で倉庫から出火しているといった内容の通報があり、倉敷市消防局の消防車11台などが出動し、消火活動が行われています。 現在、けが人の情報は確認されていないということです。 午後3時47分、火事は鎮圧状態になりましたが、鎮火にはいたっていないということです。