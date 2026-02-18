ソニーは、Cinema Lineカメラを対象としたスプリングキャッシュバックキャンペーン2026を2月20日（金）から開始する。 対象となるのはFX3、FX2、FX30。キャッシュバックバック額はいずれも3万円。 また対象レンズとの同時購入でキャッシュバック額がアップするキャンペーンも実施する。同時に始まる「αスプリングキャッシュバックキャンペーン2026」では、レンズ単体でのキャッシュバックも設定