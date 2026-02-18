アイ・オー・データ機器は2月18日、ゲーミングブランド「GigaCrysta」の最上位ラインとなる「GigaCrysta S」シリーズ第1弾としてゲーミングモニター「LCD-GDU271JLAQD」を発表した。出荷は3月中旬を予定している。●圧巻の画質を実現LCD-GDU271JLAQDは、4K解像度とMini LEDバックライト、さらに独自の二刀流DFR（Dual Frame Rate）を備え、50周年にふさわしい技術の集大成となる。最大の特徴は、2304ゾーンのMini LEDローカル