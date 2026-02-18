18日15時現在の日経平均株価は前日比651.15円（1.15％）高の5万7217.64円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1236、値下がりは310、変わらずは46と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を155.43円押し上げている。次いでＴＤＫ が77.46円、アドテスト が61.50円、イビデン が33.56円、フジクラ が31.75円と続く。 マイナス寄与度は89.05円