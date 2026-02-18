18日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝153円46銭前後と、前日午後5時時点に比べ38銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝181円78銭前後と65銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース