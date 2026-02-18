亀田製菓 [東証Ｐ] が2月18日後場(15:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の58円→66円(前期は57円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、「ライスイノベーションカンパニー」の実現に向けた国内外での投資と株主の皆様に対する利益還元のバランスを考慮しながら、中期経営計画を実行し収益の拡大を図り、利益配分を安定的に拡大することを目指して