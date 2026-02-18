【ワシントン＝中根圭一】生成ＡＩ（人工知能）が会話形式で質問に回答する「ＡＩチャットボット」を規制する州法案が１月以降、全米５０州のうち２７州の州議会に提出されたことが米ＮＧＯ「透明性連合」の調査でわかった。米国ではＡＩチャットボットが未成年に与える有害性が社会問題化しており、各州が規制強化を急いでいる形だ。米国ではトランプ政権がＡＩ開発に注力する一方、読売新聞の調べでは法案審議中のオハイオ、